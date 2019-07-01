HABER

Yolda bulduğu parayı, elektrik faturası sayesinde sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

VAN'da Halit Demiralp'ın yolda düşürdüğü emekli maaşını Yusuf Eztaş buldu.

Yolda bulduğu parayı, elektrik faturası sayesinde sahibine teslim etti

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'da Halit Demiralp'ın yolda düşürdüğü emekli maaşını Yusuf Eztaş buldu. Eztaş, parayla birlikte bulduğu elektrik faturası sayesinde Demiralp'e ulaştı.
PTT İskele Şubesi önünden geçen Yusuf Eztaş, yolda bir miktar para ile birlikte bir elektrik faturası buldu. Parayı ve faturayı alan Eztaş, paranın sahibini bulabilmek için Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 186 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Müşteri temsilcisi, faturanın üzerindeki tesisat numarasından abone sahibi Halit Demiralp'e ulaşarak kaybettikleri paranın bulunduğu bilgisini verdi. VEDAŞ Şirket Müdürlüğü’ne gelen Demiralp yolda düşürdüğü parasını Yusuf Eztaş'tan teslim aldı.
Emekli maaşını çektikten sonra elektrik faturasını ödediğini ve o sırada da parasını düşürdüğünü anlatan Halit Demiralp, "Allah Yusuf beyden razı olsun. Emekli maaşımı kaybettiğimi anladığım an çok üzüldüm. Ancak kısa süre sonra VEDAŞ 186 çağrı merkezinden beni aradıklarında üzüntüm yerini sevince bıraktı. Dürüst insanların varlığı hayata olan inancımızı artırıyor. Paramı bulan Yusuf Bey’e ve VEDAŞ çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.
BAŞKASININ ALINTERİNİ KAZANÇ OLARAK GÖREMEZDİM
Parayı bulan Yusuf Eztaş ise Van'ın Özalp ilçesinde manav olarak çalıştığını belirterek, "Yaptığım davranışın normal olduğunu düşünüyorum. Bir başkasının alın terini kazanç olarak göremezdim. Parayı bulduğumda içerisinde yer alan elektrik faturasını fark ettim. Hemen 186 çağrı merkezini aradım. Buradaki çalışanlarında yardımıyla kısa sürede parayı gerçek sahibine iade ettim" dedi.
VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ise Yusuf Eztaş'ı bu dürüst davranışından dolayı kutladığını belirterek, "Parasını kaybeden emekli Halit amcamızın da müşteri bilgi sistemimizdeki abone bilgilerinin güncel olması, paranın kısa sürede kendisine teslim edilmesinde önemli bir etken oldu. Vatandaşlarımız, 186 Çağrı Merkezimiz ya da diğer iletişim kanallarımızdan abone bilgilerini, telefon numaralarını rahatlıkla güncelleyebilirler. Yusuf Bey’e gösterdiği dürüst ve örnek davranışından ötürü tekrar teşekkür ederim" dedi.
Paranın teslim alınmasının ardından Eztaş ve Demiralp 186 çağrı merkezini ziyaret ederek çağrıyı karşılayan ve paranın sahibine kısa sürede teslim edilmesinde rol oynayan müşteri temsilcisi Nurten Demir ve çağrı merkezi yöneticisi Sami Kaya’yı ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Yolda bulduğu parayı, elektrik faturası sayesinde sahibine teslim etti

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Av. Gökalp, vatandaşları medyum ve büyü dolandırıcılığına karşı uyardıAv. Gökalp, vatandaşları medyum ve büyü dolandırıcılığına karşı uyardı
Otomobil fiyatına tespihOtomobil fiyatına tespih
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini fosil müzesine çevirdi!

20 yıldır bunu yapıyor! Evinde binlercesini saklıyor

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Ergenekon davasında karar günü

Ergenekon davasında karar günü

Antalya'da orman yangını!

Antalya'da orman yangını!

Muğla'da patronlarını domuz bağıyla bağlayıp işkence yaptılar

Domuz bağıyla bağlayıp, işkence yaptılar!

Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.