HABER

Yolda bulduğu parayı engelli sahibine teslim eden temizlik işçisi ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 13:34 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yolda bulduğu 500 lirayı görme engelli sahibine teslim eden temizlik işçisi Ali Gündüz, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, yolda bulduğu 500 lirayı görme engelli sahibine teslim eden temizlik işçisi Ali Gündüz, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

İskenderun Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Ali Gündüz, cuma günü yolları süpürdüğü sırada 500 lira buldu. Belediye yetkililerine bilgi veren Gündüz, sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı.

Görme engelli Adnan Aytekin ise bankamatikten çektiği 500 lirayı düşürdüğünü evinde fark etti. Baba Hüseyin Aytekin de yetkililere müracaat etti. Paranın Adnan Aytekin'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine Ali Gündüz, parayı babaya teslim etti.

Görme engelli oğlunun parayı cebine koyarken düşürdüğünü ancak durumu evde fark ettiğini anlatan Aytekin, "Helal para, bulunduğu için çok mutlu olduk" dedi.

BAŞKAN ÖDÜLLENDİRDİ

Temizlik görevlisinin duyarlı davranışını öğrenen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Ali Gündüz’ü makamına davet etti. Başkan Tosyalı, Gündüz’e teşekkür ederek, teşekkür belgesi ve para ödülü verdi.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Zergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyorZergan deresine atılan çöpler, hayvanların hayatını tehlikeye atıyor
Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varÖzel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Uçaklarda yeni dönem

Uçaklarda yeni dönem

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'daki polise yönelik bombalı saldırı! MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

MLKP'li teröristin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Son dakika: Avcılar'da özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a hapis cezası

Muş'un Varto ilçesi için korkutan deprem açıklaması

Bir deprem açıklaması da o ilimiz için...

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına ASELSAN’dan açıklama

'100 yönetici çıkarıldı' iddialarına açıklama

'Aysun abla' yine yakalandı!

'Aysun abla' yine yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.