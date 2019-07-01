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Yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:05 | Son Güncelleme

Van'da manavlık yapan Yusuf Eztaş, yolda bulduğu parayı, elektrik faturasındaki tesisat numarasından tespit edilen sahibine ulaştırdı

Van'da manavlık yapan Yusuf Eztaş, yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş'den (VEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Yusuf Eztaş, İskele Caddesi'nde yürüdüğü sırada bir miktar para ile elektrik faturası buldu.

VEDAŞ'ın çağrı merkezini arayan Eztaş, paranın sahibinin bulunabilmesi için görevlilerden yardım istedi.

Müşteri temsilcisi, faturadaki tesisat numarasından Halit Demiralp'e ulaşarak, kaybettiği paranın bulunduğu bilgisini verdi.

Bunun üzerine VEDAŞ'a giden Demiralp, Yusuf Eztaş'tan kaybettiği parasını teslim aldı.

Özalp'ta manavlık yapan Eztaş, yaptığının insanlık görevi olduğunu belirterek, "Bir başkasının alın terini kazanç olarak göremezdim. Parayı bulduğumda içindeki elektrik faturasını farkettim. Hemen 186 çağrı merkezini aradım. Burada çalışanların yardımıyla kısa sürede parayı gerçek sahibine teslim ettim." diye konuştu.

Elektrik faturasını ödediği sırada emekli maaşını düşürdüğünü anlatan Halit Demiralp ise "Allah Yusuf Bey'den razı olsun. Emekli maaşımı kaybettiğimi anladığımda çok üzüldüm. Kısa süre sonra VEDAŞ çağrı merkezinden beni aradıklarında üzüntüm yerini sevince bıraktı. Dürüst insanların varlığı hayata olan inancımızı artırıyor. Paramı bulan Yusuf Bey'e ve VEDAŞ çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu da Yusuf Eztaş'ı örnek davranışından dolayı kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
kayıp para Van Vedaş

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