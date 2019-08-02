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Yolda bulduğu yaralı köpeği kurtarmak için 80 kilometre katetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:58 | Son Güncelleme

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yol kenarında bulduğu yaralı köpeği kurtarmak için aracıyla 80 kilometre kateden gurbetçi, köpeğin tedavi edilmesini sağladı - Gurbetçi Abdurrahim Alıcı: - "İnsanlık vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum"

ÇORUM (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanan 3 aylık yavru köpek, yoldan geçen gurbetçi çiftin yaklaşık 80 kilometre katederek getirdiği Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Hollanda'dan tatil için Amasya'nın Merzifon ilçesine gelen Abdurrahim-Emine Alıcı çiftçi, araçla seyir halindeyken yolda bir köpek yavrusunun hareketsiz yattığını fark etti.

Ölü zannettikleri yavru köpeği yolun kenarına taşırken göz kapaklarının hareket ettiğini fark eden çift, köpeği tedavi ettirecek bir veteriner aramaya başladı.

Merzifon ve Hamamözü ilçelerinde veteriner olmadığını öğrenen çift, Çorum'un Laçin ilçesinde de veteriner bulamayınca kent merkezine yöneldi.

Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile irtibata geçen çift, 80 kilometre katettikten sonra kent girişinde belediye yetkililerine yaralı köpeği teslim etti.

Veteriner Hekim Murat Horan, Alıcı çiftine yaralı köpeğin vücudunda kırık olmadığı ancak baş bölgesinden darbe aldığı ve çarpmanın etkisiyle şoka girmiş olabileceği bilgisini verdi. İç kanama riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Horan, Alıcı çiftine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Abdurrahim Alıcı, AA muhabirine, köpeğin yaşadığını fark edince tereddüt etmeden köpeği hayatta tutmaya karar verdiğini ve veteriner aramaya başladığını söyledi.

Hollanda'da hemşirelik yapan eşi Emine Alıcı'nın köpeğin yarasını temizlediğini belirten Alıcı, "Bu sırada ben de telefonla veteriner bulmaya çalıştım ancak bulunduğumuz bölgede olmadığını, Çorum'da olduğunu öğrendim. Yavru köpeği arabamıza alıp, eşimin kucağında Çorum'a getirdik ve veterinere teslim ettik." dedi.

Yavru köpeğin sağlığına kavuştuğunu görmek istediklerini dile getiren Alıcı, "Hollanda'da bu tür hayvanların götürüldüğü özel merkezler var. Türkiye'de de bu hizmetin verildiğini görmekten son derece mutluyum. Bu hayvanların ağızları, dilleri yok. Şikayetlerini ya da isteklerini söyleyemiyorlar. İnsanlık vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Çorum Merzifon trafik kazası yaralı köpek

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