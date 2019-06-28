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Yolda bulduğu yavru ebabili eliyle besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

MUĞLA'da Sabahattin Yılmaz (34), sokakta yürürken bulduğu yavru ebabili, besleyip, sahip çıktı.

Yolda bulduğu yavru ebabili eliyle besliyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da Sabahattin Yılmaz (34), sokakta yürürken bulduğu yavru ebabili, besleyip, sahip çıktı.
Menteşe ilçesindeki bir kuruyemişçide çalışan evli ve 1 çocuk babası Sabahattin Yılmaz, çarşamba günü saat 14.00 sıralarında, Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürürken yerde çırpınan yavru bir kuş buldu. Kuşu alıp iş yerine götüren Yılmaz, ona su içirdi ve haşladığı yumurtayı yedirdi. İnternette araştırma yapan Yılmaz, kuşun, Kuran-ı Kerim'deki Fil suresinde geçen ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil olduğunu öğrendi. Sabahattin Yılmaz bunun üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. Yetkililerin iş yerine gelerek, yavru kuşu teslim alacağı öğrenildi.
Kuşu asfaltın ortasında bulduğunu belirten Yılmaz, "Araçların çiğnememesi için hemen aldım. Farklı bir kuş türü olduğu için internette araştırma yaptım. Ebabil olduğunu öğrendim. Haşladığım yumurtayı, bebe bisküvisi ile karıştırarak yediriyorum" dedi.
Kuruyemiş dükkanına alışveriş yapmak için gelen müşteriler de kafesteki ebabile ilgi gösteriyor. Veteriner Yusuf Kayacık, "Ebabil yavruları genelde bu mevsimde görülüyor. Bu yavru ağaçtan düşmüş olabilir. Vatandaşlarımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yolda bulduğu yavru ebabili eliyle besliyorYolda bulduğu yavru ebabili eliyle besliyorYolda bulduğu yavru ebabili eliyle besliyorYolda bulduğu yavru ebabili eliyle besliyor

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