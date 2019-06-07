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Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Abdülhakim Eren, ailesiyle birlikte yolda bulduğu uçamayan yavru kargayı evine getirip gözü gibi bakıyor.Kahramanmaraş’tan Afşin’e gitmek için yola çıkan Abdülhakim Eren, yolda durup alışveriş yaptıktan sonra eşi ve bir çocuğun yavru bir kuş kovaladığını gördü.

Kahramanmaraş’ta Abdülhakim Eren, ailesiyle birlikte yolda bulduğu uçamayan yavru kargayı evine getirip gözü gibi bakıyor.
Kahramanmaraş’tan Afşin’e gitmek için yola çıkan Abdülhakim Eren, yolda durup alışveriş yaptıktan sonra eşi ve bir çocuğun yavru bir kuş kovaladığını gördü. Eren, uçamayan yavru kuşu yakalayıp eve getirdi. İnternetten kuşu inceleyen Eren, canlının yavru bir karga olduğunu anladı.

Eşi, kızı ve kayınvalidesiyle gözleri gibi baktıkları karga evin yeni üyesi oldu
Evin bütün odalarına girip çıkan karganın üstlerine konduğunu anlatan Abdülhakim Eren, yavru karganın evin yeni sahibi olduğunu söyledi. Kayınvalidesi Sultan Aslan’ın (90), her sabah kargaya gelip baktığını ve ‘Bıraktınız mı’ diye sorduğunu söyleyen Eren, “Biz Afşin’e gidiyorduk ve yolda bir şeyler almak için durduk. Döndüğümde eşim, bir çocuk ile yavru karga kovalıyorlardı. Baktım ki bizimkilere araba çarpacak ve kırmızı ışık yanınca ben uçamayan kargayı tuttum. Eve getirip kızıma teslim ettim. Uçamıyordu ve bir iki gün bakalım sonra doğaya bırakırız dedik. O günden sonra internetten baktık ve bir karga türü olduğunu gördük. Ama taklitçi bir karga, söylediklerimizin bir kısmını taklit edebiliyor. Komşumuzun papağanının aynısını söylemeye çalışıyor. Kulağımızdan tutuyor, masamıza konup kalemimizi atıyor ve okuduğumuz kitaba müdahale ediyor. Evimizin içinde çok farklı oldu bu yavru karga. 90 yaşında kayınvalidem var ve ‘ben vermem’ diyor kızım, ‘vermem’ diyor. Şimdi evimizin ev sahibi oldu. Bunu nasıl evden ayırıp doğaya göndereceğiz bilmiyoruz” dedi.

“Hayvanların insanlar üzerinde terapi yaptığına inanıyorum”
Evlerinde 2 kedi beslediğini söyleyen Eren, hayvanların hayatlarının bir parçası olduğunu ve onların insanı sevecen yaptığına inandığını söyledi. Eren, “Doğaya kuşlara, hayvanlara farklı bakmamız gerekiyor. Mahallemizin kedileri apartmanın girişindeki yemekleri yiyip gidiyorlar. Evimizde de iki kedimiz var. Onun için bizler, doğadaki bütün hayvanlara ve kuşlara sahip çıkmamız gerekiyor. Kayınvalidem de her gün sabahleyin, ‘bıraktınız mı’ diye soruyor ve kavga ediyoruz. Ama bunlar bizim güzelliklerimiz. Hayatımızın bir parçasıdır. Hayvanların insanlar üzerinde terapi yaptığına inanıyorum. İnsanları daha sevecen yapıyor. O kanaatteyim” dedi.

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor

Yolda bulduğu yavru kargaya gözü gibi bakıyor
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