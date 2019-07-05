HABER

Yolda bulunarak hastaneye getirilen şüpheli paket AFAD’ı harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 00:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir hastane bahçesindeki şüpheli paket AFAD ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, İzmit Yenişehir Mahallesi Özden Sokak Başak Caddesi üzerinde yaşlı bir kadın yoldan geçen araçtan düşen paketi tıbbi atık zannederek aldıktan sonra yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Yolda bulunarak hastaneye getirilen şüpheli paket AFAD’ı harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde özel bir hastane bahçesindeki şüpheli paket AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Yenişehir Mahallesi Özden Sokak Başak Caddesi üzerinde yaşlı bir kadın yoldan geçen araçtan düşen paketi tıbbi atık zannederek aldıktan sonra yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Paketi gören hastane yetkilileri tıbbi malzeme olmadığını tespit ettikleri paketi hastane bahçesine çıkardı. Yetkiler, paket içindeki maddeden şüphelenerek durumu AFAD ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri paket üzerinde bir süre inceleme yaptı. İnceleme sonucu söz konusu paketten herhangi bir sızıntı ve tehlikeli madde olmadığı tespit edilmesi üzerine paket, imha edilmek üzere AFAD tarafından götürüldü.

Yolda bulunarak hastaneye getirilen şüpheli paket AFAD’ı harekete geçirdi

Yolda bulunarak hastaneye getirilen şüpheli paket AFAD’ı harekete geçirdi

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Sünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralıSünnet düğününe giden aile kaza yaptı: 2 yaralı
Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandıÇaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Üniversiteyi bıraktı! 134 yıllık aile mesleğini devam ettirdi

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru: Bütün çocuklar eve gitmiş, ben niye hastaneye gidiyorum?

Öykü Arin’den annesine yürekleri sızlatan soru

Baba böyle isyan etti: Devletimiz bu adamı assın

Devletimiz bu adamı assın

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

Adıyaman'da kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı tam 7 kez...

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.