Yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

İsmail ÖZTÜRK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- HOLLANDA'dan gelip Türkiye’ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup 'Can' ismini alan Avrupa eski Halter Şampiyonu Can Van Der Meer'in (61) eşiyle birlikte yolda bulup, polise teslim ettiği çanta nedeniyle hayatı karardı. Sahibinin, çantadaki 2 bin liranın kayıp olduğunu belirtip şikayetçi olduğu Can Van Der Meer, 'Açık alandan hırsızlık' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Antalya'dan dava için Yalova'ya gelen çift, asıl mağdurun kendileri olduğunu söyledi.

Hollanda'dan gelip Türkiye'ye yerleşen, Türk vatandaşı ve Müslüman olup ‘Can’ ismini alan 1997 Avrupa Halter Şampiyonu Can Van Der Meer, Türk eşi Ferdane Van Der Meer (52) ile geçen yıl 26 Şubat'ta, Antalya'dan, bir dönem yaşadıkları Yalova'nın Çınarcık ilçesine akraba ziyaretine geldi. Çift, yazlıklarına giderken yolda bir el çantası buldu. Çantanın içine bakan çift, içerisinde yaklaşık 15 kredi kartının olduğunu gördü. Can Van Der Meer ve eşi, Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek çantayı teslim etti. Jandarmanın karakola çağırdığı çantanın sahibi M.G., 2 bin liranın eksik olduğunu söyleyip, şikayetçi oldu.