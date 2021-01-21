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  4. Yolda doğalgaz çalışması yapan işçilere otomobil çarptı: 3 yaralı

Yolda doğalgaz çalışması yapan işçilere otomobil çarptı: 3 yaralı

21.01.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde cadde üzerinde doğalgaz çalışması yapan işçilere otomobil çarptı.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde cadde üzerinde doğalgaz çalışması yapan işçilere otomobil çarptı. Kazada yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Alsancak Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan H.B. idaresindeki 34 AHH 291 plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde doğalgaz çalışması yapan işçileri fark edemeyerek aralarına daldı. Kazada, otomobilin çarptığı işçiler Mehmet A., Ekrem A. ve İlhan Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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