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Yolda doğum yapan keçi ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Manisa’da otlatıldığı sırada doğum yapan keçi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Manisa’da otlatıldığı sırada doğum yapan keçi vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, keçi ve yavrusunu telefonlarıyla görüntüledi.
Manisa’da hafta sonunu Spil Dağı’nda geçirmek isteyen vatandaşlar, ilginç anlara tanıklık etti. Sahibi tarafından otlatmaya çıkarılan bir keçi, Spil yolu üzerinde doğum yaptı. Yeni doğum yapan Keçi, yavrusunun başından bir an olsun ayrılmadı. Böyle bir olayla ilk kez karşılaşan vatandaşlar, hem şaşırdı hem de o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşlar keçi ve yavrusunu görüntülemek için birbirleriyle yarıştı.

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