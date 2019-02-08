Yolda düşürdüğü parasını polis anında buldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düşürülen 6 bin 300 TL güvenlik kameraları sayesinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Değirmenaltı Mahallesi YSK önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zarf içerisinde 6 bin 300 TL parasını düşüren Metin G. bir müddet sonra parasının olmadığını fark etti. Şahsın polis ekiplerine başvurması üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tüm güvenlik kameraları incelendi
Bunun üzerine polis ekipleri YSK ve çevre işyerlerinin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde, bir kadının parayı YSK girişinde yerden aldığı belirledi. Parayı alınan kadının Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde ikamet eden A.Ş. isimli şahıs olduğu tespit edildi.
Aydoğdu Mahallesi’ne giden polis ekipleri A.Ş. ile görüşerek, 6 bin 250 TL parayı aldı. Para, Metin G’ye teslim edildi.
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