HABER

Yolda Ebabil kuşu buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 09:14 | Son Güncelleme

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, Funda Gündoğdu yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, Funda Gündoğdu yolda giderken farklı bir tür olduğunu düşündüğü kuşu alarak evine getirdi. İnternette araştırma yapan Gündoğdu, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikâyeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi. İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Funda Gündoğdu, gündüz saatlerinde evine giderken, yerde çırpınan bir kuş gördü. Yardım etmek isteyen Gündoğdu, kuşu alarak evine götürdü. Kuşu beslemek isteyen Gündoğdu, önce su verdi daha sonra da yem, fakat kuş hiç bir şey yemeyince internette araştırma yaptı. Göndoğdu yaptığı çalışma sonucunda, kuşun Fil suresinin anlattığı ve birçok dini hikâyeye konu olan Ebabil kuşu olduğunu öğrendi. 'İLK KEZ GÖRDÜM' Funda Gündoğdu, “Yolda bir kuş gördüm. Bulduğumda normal bir kuş sandım ne olduğunu bilmiyordum. Eve geldim ve internetten araştırdığımda ebabil kuşu olduğunu öğrendim. Şu an uçamıyor. Ebabil kuşu doğaya ait olduğu için yetkililere vermek istiyorum. İlk kez ebabil kuşu görüyorum. İlk bakışta kırlangıç kuşuna benziyordu. Ne yedireceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Muradiye Şelalesi’ne ziyaretçi yoğunluğuMuradiye Şelalesi’ne ziyaretçi yoğunluğu
Sarıkamış’ta ayı inşaat bekçisini çıldırttıSarıkamış’ta ayı inşaat bekçisini çıldırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Günlük burç yorumları 25 Haziran Salı - Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atama

Bakanlıklar peş peşe açıklandı! Terör örgütü PKK'ya darbe

Bakanlıklar peş peşe açıklandı! Terör örgütü PKK'ya darbe

İzmir'de FETÖ operasyonu! 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Aralarında halen görevde olanlar var

Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ildeki bazı doğal sit alanları için karar

4 ildeki bazı doğal sit alanları için karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.