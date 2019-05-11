Yolda gördüğü yılanı, doğaya saldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde İbrahim Tamaç, asfalt yolda gördüğü yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Gazelli Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan İbrahim Tamaç, yolda ilerlerken asfalt üzerinde bir yılan olduğunu gördü. Aracını yol kenarına çeken Tamaç, eline taktığı eldivenle yılanı başından yakaladı. Daha sonra yılanı ormanlık alana bırakan İbrahim Tamaç, yılanın insanlara ya da insanların yılana zarar vermemesi için hayvanı yakalayarak doğaya saldığını belirtti.

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