Yolda kalan aileye vatandaşlar sahip çıktı

Ailenin yanına gittiğinde gördüğü manzara karşısında üzüldüğünü dile getiren Kayışoğlu, "Çocuklarıyla battaniyelerle yerde yatıyorlardı. Benden sonra, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı görünce 3-5 arkadaş daha sanayiye geldi. Aileyi hep beraber arabalarımıza alarak bir arkadaşımızın iş yerindeki misafirhanesine getirdik. Burada sobayı yaktık ve karınlarını doyurduk." diye konuştu.

İzmir'den Adana'ya doğru yola çıkan 16 kişilik bir aile, gece saatlerinde Afyonkarahisar'da araçlarının arıza yapması nedeniyle yolda kaldı. İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bir tamircinin önüne çekilen aracın motor arızası yaptığı ve kısa sürede çözülemeyeceği aileye belirtildi.

"Tamirciler 'Geç oldu, sabah bakalım.' dediler. Dükkanın önünü boş görünce, 'Bu akşam burada idare edelim.' dedik. Sırtımıza battaniyeyi aldık ve dükkanın önünde yatmak istedik. Dükkan sahibi burada kalmamızı kabul etmedi. Biz de 'Hiç olmazsa dükkanın bulunduğu sokakta barınalım.' dedik. Sabah aracımızı yaptırıp gideceğimizi söyledik. Güvenlik görevlisi bize 'Tamam, kalabilirsiniz.' dedi."

Kayışoğlu, ailenin maddi durumunun iyi olmadığını belirterek, "Beş kuruş paraları yok. Çalıştıkları yerden de paralarını alamamışlar. Biraz önce Kızılay Şubesinden de aradılar, 'Geleceğiz' diye. Kimse yardım etmese de biz buradayız. Gereken neyse biz yapar, aileyi göndeririz." dedi.

Çocukların sokakta yatmasına kimsenin kayıtsız kalamayacağını aktaran Kayışoğlu, aileye yaptıkları yardım dolayısıyla vicdanen çok rahat olduklarını vurguladı.

Güvenlik görevlisinin saat 01.30'ta yanlarına gelerek, geceyi burada geçiremeyeceklerini, bunun site yönetiminin kararı olduğunu söylediğini aktaran Dalaman, "Bize 'Niye otele gitmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Bizim durumumuz olmuş olsa bu kadar vatandaşı burada yatırmam ve otele götürürüm." ifadesini kullandı.

Dalaman, daha sonra polisi aradığını ve gelen iki polis memurunun tüm gayretlerine rağmen sitenin güvenlik görevlileriyle dükkan sahibini, burada kalmaları için ikna edemediğini söyledi.

Kalacak yer bulamamışken vatandaşların çıkıp geldiğini ve kendilerini bir işletmenin misafirhanesine taşıdığını belirten Dalaman, "Sağ olsun bu ağabeyler nasıl haber aldılarsa 6 araba ile geldiler. Hepimizi buradan taşıdılar ve yardımcı oldular. Sıcak çayımızı ve yemeğimizi verdiler. Allah onlardan razı olsun. Şu an burada 16 kişi var. Eşim, oğullarım, damadım ve torunlarım var. Arabamızı yaptırıp, yolumuza gideceğiz." diye konuştu.

