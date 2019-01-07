Yolda kalan Filistinli turistlere gazeteciler yardım etti

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'a turist olarak gelen Filistinli Nashef ailesi, ilk defa gördükleri karda araçlarıyla mahsur kaldı. Zincir takmayı bilmeyen aile, gazeteci ve köylülerin yardımı ile yollarına devam etti.

Babası ve iki kardeşiyle Türkiye'ye tatile gelen Kutıba Nashef, kiraladıkları araçla Zonguldak'tan Sakarya'ya gittikleri sırada Ereğli kesimindeki Seyfetler köyü mevkiinde yolda kaldı. İlk defa kar gören Nashef ailesi, araçlarına zincir takamadı. Yolda kar yağışı ile ilgili haber yapan gazeteciler ailenin durumunu fark ederek yanına gitti. Çok az Türkçe bilen Kutıba Nashef, yolda kaldıklarını söyledi. Yerel televizyonda kameraman Halil İbrahim Karataş, aracın zincirini takarak yardım etti. Nashef ailesi, köydeki gençlerin de yardımıyla kısa sürede takılan zincir nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyerek teşekkür etti. Yaklaşık 2 saattir karlı yolda kaldıklarını anlatan Kutıba Nashef, "Yardım için çok teşekkür ederim. İlk defa kar gördük. Zincir takmayı da bilmiyorduk. Gazetecilerin yardımı çok iyi oldu. Sayelerinde yola devam edeceğiz" dedi.

