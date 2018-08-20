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Yolda kalan halk otobüsünü yolcular itti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

SAMSUN'da arıza nedeniyle yolda kalan özel halk otobüsünü yolcular iterek, yeniden hareket ettirdi.

Yolda kalan halk otobüsünü yolcular itti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da arıza nedeniyle yolda kalan özel halk otobüsünü yolcular iterek, yeniden hareket ettirdi.
İlkadım ilçesi Barış Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 55 AFY 90 plakalı özel halk otobüsü, hareket halindeyken arızalandı. Şoför otobüsü çalıştıramayınca, yolculardan inip itmelerini istedi. Yolculara çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Kısa süre sonra çalışan özel halk otobüsü, yolcularını da alarak güzergahına devam etti.

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Yolda kalan halk otobüsünü yolcular ittiYolda kalan halk otobüsünü yolcular ittiYolda kalan halk otobüsünü yolcular itti

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