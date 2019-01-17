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Yolda kalan sürücülere çay ve poğaça ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 20:40 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımın aksamasına  neden oldu.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımın aksamasına neden oldu. Kayseri-Malatya Karayolu'nda kalan sürücülere, Kızılay ve AFAD ekipleri, çay ile poğaça ikram etti.

Kayseri-Malatya Karayolu'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolun 15'inci kilometresinde bazı araçlar kaydı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri, Mimar Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde sürücülerin geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri yolu açmak için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kızılay ve AFAD ekipleri de yolda kalan sürücülere çay ile poğaça dağıttı.

Üniversite öğrencisi Murat Keskin, memleketi Malatya'ya gitmek için yola çıktığını belirterek, "Malatya'ya gitmeye çalışıyorum ancak yollar kapalı. Yaklaşık dört saattir burada bekliyoruz. İnşallah yollar bir an önce açılır. Ekipler bizleri bu hava koşullarında yalnız bırakmadı" dedi.

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