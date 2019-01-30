HABER

Yolda kalan sürücülerin yardımına İnegöl Belediyesi koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolda kalanların imdâdına belediye ekipleri yetişti.İnegöl’de dün öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini arttırarak akşam saatlerinde şehri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolda kalanların imdâdına belediye ekipleri yetişti.
İnegöl’de dün öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini arttırarak akşam saatlerinde şehri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde Mezitler bölgesinde bir TIR’ın kayarak yolu kapatması sebebiyle Bursa-Ankara kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından trafik yeniden açıldı. Geceyi yol kenarında geçirmek zorunda kalan sürücülerin yardımına İnegöl Belediyesi ekiplere koştu. Yolda mahsur kalanlara erzak dağıtıldı.
TIR şoförlerinin geçişine izin verilmemesinin ardından İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler yolda kalan sürücülerin yardımına koştu. Hazırlanan kumanyalar zabıta tarafından bölgeye ulaştırılarak sürücülere dağıtıldı. Geceyi burada geçirmek zorunda kalan sürücüler, İnegöl Belediyesi’nin bu hizmetine teşekkür etti. Yüze yakın kumanya dağıtılırken, ayrıca sürücülere su da dağıtıldı.

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kazaDakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza
Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştıYeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! Dakikalarca sıkıştığı araçtan kurtarılmayı bekledi!

Dakikalarca acı içinde kurtarılmayı bekledi! Feci kaza

Yeni dönem resmen başlıyor! Sinema kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık kanunlaştı

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk tepki

Bursa'da hareketli saatler! Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Bodrum'da tur teknesiyle gezen Japon turistleri göçmen sandılar

Ekipler harekete geçti, tekne ablukaya alındı! Sonrası şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.