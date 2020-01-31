HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti

Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Erzurum-Bayburt Karayolu arasında yer alan, Kop Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri koştu.Yolun kapandığı, kop dağı zirve yolunda kalan araçların bulunduğu bilgisini alan Kızılay ekipleri bölgeye giderek sürücülere ikramda bulundu.Aşkale Polis kontrol noktasında araçların geçişini izin verilmezken müdahale kapsamında Kızılay görevlileri bölgeye intikal ederek yolda kalan sürücülere çorba, kumanya paketi, bisküvi, Meyve Suyu, içme suyu, sıcak su termosu ve battaniye dağıttı.

Erzurum-Bayburt Karayolu arasında yer alan, Kop Dağı geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay ekipleri koştu.
Yolun kapandığı, kop dağı zirve yolunda kalan araçların bulunduğu bilgisini alan Kızılay ekipleri bölgeye giderek sürücülere ikramda bulundu.
Aşkale Polis kontrol noktasında araçların geçişini izin verilmezken müdahale kapsamında Kızılay görevlileri bölgeye intikal ederek yolda kalan sürücülere çorba, kumanya paketi, bisküvi, Meyve Suyu, içme suyu, sıcak su termosu ve battaniye dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladıMinibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem vergileriyle ilgili açıklama

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü!

Trabzon'da minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Minibüsün freni boşaldı! Yolcular yola atladı

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda uyuz salgını!

Polis okulunda uyuz salgını!

Zeytin bidonundan tarihi eser çıktı!

Zeytin bidonundan çıktı! Görenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'Suriyeli' açıklaması

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

Gaziantep’te karbonmonoksit kabusu! 1 günde 301 kişi zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.