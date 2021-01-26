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Yolda kalan sürücüye polis desteği

26.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Yolda kalan sürücüye polis desteği

Antalya’da cadde ortasında stop eden otomobilini iterek yolun kenarına çekmeye çalışan sürücünün imdadına iki yunus polisi yetişti.Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi sitesinde seyir halindeyken biranda stop eden ve tek başına aracını güvenli bölgeye çekmeye çalışan sürücüye yunus timinde görevli iki polis destek oldu.

Antalya’da cadde ortasında stop eden otomobilini iterek yolun kenarına çekmeye çalışan sürücünün imdadına iki yunus polisi yetişti.
Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi sitesinde seyir halindeyken biranda stop eden ve tek başına aracını güvenli bölgeye çekmeye çalışan sürücüye yunus timinde görevli iki polis destek oldu. Aracın kapısını açıp bir eliyle direksiyonu tutan ve aynı anda otomobilini itmeye çalışan sürücüyü gören polisler, aracın itilerek güvenli bölgeye çekilmesine yardımcı oldu. Polisleri gören bir vatandaş da onlara yardım etti. Görüntüleri çeken vatandaş " İşte Türk polisimizi herkes görsün helal olsun gurur duydum yolda kalan aracı yunus ekipleri itiyor yardımcı oluyor" diyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yolda kalan sürücüye polis desteği

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