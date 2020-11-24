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  4. “Yolda kaldık” diyerek duygu sömüren dilenciler, taksi çağırarak kaçtı

“Yolda kaldık” diyerek duygu sömüren dilenciler, taksi çağırarak kaçtı

24.11.2020 09:05 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un en işlek noktalarından Karaköy’ü mesken tutan 3 kadın dilenci, yeni yöntemleri olan “yolda kaldık” numarası ile önlerine gelen vatandaşlardan para dilendiler.

İstanbul’un en işlek noktalarından Karaköy’ü mesken tutan 3 kadın dilenci, yeni yöntemleri olan “yolda kaldık” numarası ile önlerine gelen vatandaşlardan para dilendiler. Dilenciler bununla da yetinmeyerek kendilerini görüntüleyen muhabire çantaları ile saldırdı. Dilencilerin olay yerine çağırdıkları taksi ile kaçmaları “pes artık” dedirtti.
İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler İstanbul’un en işlek noktalarından Karaköy’de yaşandı. Bir otoparkın çıkışını mesken tutan 3 kadın dilenciden birisi hasta numarası yaparak kaldırımda bekledi. Diğer iki dilenci ise diğer kadının hem hasta olduğunu hem de yolda kaldıklarını ifade ederek önlerine gelen kişilerden para istedi. Dilenciler zaman zaman araçların önüne kendilerini atarak sürücülere tehlike dolu anlar da yaşattı. Bazı vatandaşların kadınlara inanarak para verdikleri görüldü. 3 kadın dilencinin tüm bu anları bir gazeteci tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülendiklerinden haberi olmayan dilencilerin rahat tavırları izleyenlere “pes” dedirtti. Muhabir bir süre sonra kadınların yanına giderek neden dilendiklerini sordu. Kadınlar ise muhabire çantası ile saldırdı. 3 kadın dilenci polis gelecek ihbarı ile bir taksiye binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadınların taksiye binerek kaçmaları “yok artık” dedirtti.

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