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Yolda kanlar içinde ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 17:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi NATO Limanı karşısındaki Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi NATO Limanı karşısındaki Tekirdağ-İstanbul karayolu üzerinde vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Vatandaşların durumu jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Bayram Cambaz’a (51) ait olduğunu belirledi.
Şahsa gece saatlerinde otomobil çarptığı düşünülürken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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