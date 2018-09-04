HABER

Yolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 01:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Erol İ.

Yolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Erol İ. (35) ile Mustafa A. (30), çıkan tartışmanın ardından birbirini bıçakladı.
İddiaya göre, geçtiğimiz hafta yaşadıkları kavganın ardından aralarında husumet bulunan Erol İ. ile Mustafa A., Turgutalp Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı. İki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklarını çeken iki kişi, birbirini bıçakladı. Yaralanan Erol İ. ile Mustafa A., polis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladıYolda karşılaşan iki husumetli birbirini bıçakladı

PARTNEROrganize geceOrganize gece
Tartıştığı eski eşi ile annesini ve 2 üvey oğlunu tabancayla vurdu (2)Tartıştığı eski eşi ile annesini ve 2 üvey oğlunu tabancayla vurdu (2)
Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı (3)Eski savcıyı öldürüp, cesedini çöplüğe attı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Beyaz TV sunucusu canlı yayında dayak yedi!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

Emekli maaşında karma hesap sistemi tarih oluyor

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

TSK'ya ait Seferihisar askeri kamp alanının Katarlılara satıldığı iddiası Meclis gündeminde

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Türkiye'den ABD'ye sıcak mesaj! Çavuşoğlu, James Jeffrey görüşmesine ilişkin konuştu

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Ünlü Senarist Çağın Türker bir eğlence mekanındaki tartışmada başına aldığı darbeyle öldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Katil zanlıları jandarmanın dikkatiyle dakikalar içinde yakalandı

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Uçurumda mahsur kalan kadın 12 saatte kurtarılabildi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Yozgat’ta çatı katında yangın çıktı! 5 daire kullanılmaz hale geldi

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

Hatay'da sokak düğününde silahlı saldırı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.