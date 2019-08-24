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Yolda karşılaşıp, kavga ettiği husumetlisini tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde T.B., aralarında husumet olan ve yolda karşılaşınca kavga ettiği N.K.'yi tabancayla vurarak, yaraladı.

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde T.B., aralarında husumet olan ve yolda karşılaşınca kavga ettiği N.K.'yi tabancayla vurarak, yaraladı. N.K., hastanede tedaviye alınırken, polis ekipleri, kaçan T.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, Serdivan'a bağlı Beşköprü Mahallesi'ndeki Uğurlu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan T.B. ile N.K., yolda karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. T.B., üzerindeki tabancayı çıkarıp, N.K.'ye ateş açtıktan sonra kaçtı. Ayaklarından vurulan N.K.'nin yere yığıldığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı N.K.'yi ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan N.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan T.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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