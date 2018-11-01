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Yolda karşılaştı, bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 16:50 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, F.T.

Yolda karşılaştı, bacağından vurdu

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, F.T. yolda karşılaşarak tartıştığı kendisine borcu olduğu öne sürülen Ömer B.'yi tabancayla bacağından vurdu. Yaralanan Ömer B. tedavi altına alındı.
Olay, Hendek Yeni Mahalle'de meydana geldi. Daha önceden aralarında alacak yüzünden husumet bulunan Ömer B. ile F.T. yolda karşılaştı. Ömer B. ile F.T. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. F.T. kendisine borcu olduğu iddia edilen Ömer B.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ömer B.'ye ilk müdahalede bulundu. F.T. ise olay yerinden kaçtı. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer B. burada yapılan ilk tedavisinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yolda karşılaştı, bacağından vurdu

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