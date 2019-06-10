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Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 22:15 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Söke ilçesinde Tekin Taşçı, yolda karşılaştığı eski eniştesi Ali Gazi'yi çakın tartışmanın ardından bacağından bıçakla yaraladı.

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN’ın Söke ilçesinde Tekin Taşçı, yolda karşılaştığı eski eniştesi Ali Gazi'yi çakın tartışmanın ardından bacağından bıçakla yaraladı.
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Taşçı bir süre önce ablasından ayrılan eski eniştesi Ali Gazi ile cadde üzerinde karşılaştı. Ablasını rahatsız etmemesi uyarısında bulunan Tekin Taşcı ile Ali Gazi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tekin Taşçı yanında bulundurduğu bıçakla Ali Gazi’yi sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan Gazi olay yerine çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra Tekin Taşçı, polis tarafından gözaltına alındı.

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Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladıYolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

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