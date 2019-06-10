Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında Aydın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Taşçı bir süre önce ablasından ayrılan eski eniştesi Ali Gazi ile cadde üzerinde karşılaştı. Ablasını rahatsız etmemesi uyarısında bulunan Tekin Taşcı ile Ali Gazi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tekin Taşçı yanında bulundurduğu bıçakla Ali Gazi’yi sağ bacağından bıçakladı.

GÖZALTINA ALINDI

Kanlar içinde yerde kalan Gazi olay yerine çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra Tekin Taşçı, polis tarafından gözaltına alındı.

