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Yolda kayak, şampiyonluk getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Belediyespor Kulübü bünyesinde, 8 ay önce kurulan kayak takımı, kışın trafiğe kapatılan yolda oluşturulan 130 metre uzunluğundaki pistte eğitim aldı.

Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Belediyespor Kulübü bünyesinde, 8 ay önce kurulan kayak takımı, kışın trafiğe kapatılan yolda oluşturulan 130 metre uzunluğundaki pistte eğitim aldı. Kendilerini geliştiren sporcular katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında, 4 birincilik, 1 üçüncülük elde etti, 3 sporcu ise ilk 10'da yer aldı. Takımın sporcusu Büşra Çelebi de Kayak Milli Takımı'na seçildi. Çamlıhemşin ilçesinde, Belediyespor Kulübü bünyesinde 8 ay önce kurulan kayak takımı için yetenek taraması ile minikler, gençler ve büyüklerde 25 sporcu belirlendi. Farklı kulüplerde daha önce eğitim alan bazı genç sporcuların da katıldığı takım, yazın denge ve kondisyon eğitimleri aldı. Sporcular için kayak tesisi olmayan ilçede, kışın trafiğe kapalı tutulan Ayder Yaylası-Galer Düzü arasında 130 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip eğimli yol, eğitim pistine dönüştürüldü. Kayarak indikleri parkuru yürüyerek çıkmak zorunda kalan sporcular, küçük pistte zor şartlarda eğitim aldı. Hafta sonları birkaç günlüğüne Erzurum ve Kars'taki kayak pistlerinde tecrübe edinen sporcular özveri ile çalıştı. Kendilerini geliştiren sporcular katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında, 4 birincilik, 1 üçüncülük elde etti, 3 sporcu ise ilk 10'da yer aldı. Takımın sporcusu Büşra Çelebi de Kayak Milli Takımı'na seçildi. 'KISITLI İMKANLARLA ÇALIŞIYORUZ' Çamlıhemşin Belediyespor Antrenörü Ahmet Üstüntaş, ilçeye sosyal aktivite sağlamak, sporla birlikte çocukları geliştirmek ve ülkeyi temsil edecek milli sporcular yetiştirmek amacıyla kayak takımı kurduklarını belirterek Yetenek taraması ile sporcularımızı belirledik. Belediyemiz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü destekleri ile yol üzerinde küçük bir eğitim pisti kurduk. Eğimi az, eğitim pisti olduğu için sıkıntılı bir durum yok. Yazın denge ve kondisyon antrenmanları yaptık. Kışın da kayak antrenmanları yapıyoruz. Biz kısıtlı imkanlarla ilk önce Ayder'de kayak sporunun yapılabileceğini göstermek istedik. Şartlarımız kısıtlı ama bir kayak merkezi kurulması ile neler yapabileceğimizi gösteriyoruzö dedi. Kulübün sporcusu 9 yaşındaki Zeynep Karaman Hocamız bizi yetenek taraması ile seçti. Kar antrenmanlarımız devam ediyor. İlk başlarda biraz düştüm sonra hemen öğrendim. Kayağı seviyorum ve yaparken de eğleniyorumö diye konuştu. Sporcu Efe Kesici ise Önceden kar yağınca poşetle kayıyorduk. Geçen sene kar yağmayınca kayamadık. Okuldayken Ahmet Hoca geldi, ben de takıma seçildim. Şimdide burada kayıyorum. Çok eğlenceli ifadelerini kullandı. ESKİ BAKAN BAK?TAN KUTLAMA Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, kısa sürede Türkiye şampiyonluğu elde eden kayak takımı sporcularını kutladı. Bak, Gençlerimizi için Ayder'de kayak kulübü kurduk. Gençler yavaş yavaş gelişme kaydediyor. Türkiye şampiyonu çıkardılar. Onları da destekliyoruz. Sporcularımızın yanında olacağız dedi.

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