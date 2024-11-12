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  4. Yolda kendi kendine yatan köpeği ezip geçti! Caninin plakasının İstanbul hanesine ait olduğu öğrenildi

Yolda kendi kendine yatan köpeği ezip geçti! Caninin plakasının İstanbul hanesine ait olduğu öğrenildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.11.2024 10:16
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Eskişehir'de otomobil sürücüsü yolda yatan köpeği altına alarak ezdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kırıkları olan köpeğin barınaktaki tedavisi sürüyor.

Yolda kendi kendine yatan köpeği ezip geçti! Caninin plakasının İstanbul hanesine ait olduğu öğrenildi

Olay, geçen günlerde Şirintepe Mahallesi Melodi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun hemen kenarında yatan sokak köpeği İstanbul plakalı bir araç tarafından ezildi.

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TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mahalleli tarafından bakılan yaralı köpek, ihbarla olay yerine gelen Tepebaşı Belediyesi ekiplerince barınağa götürülerek tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay hakkında Haydi Polisince tutanak tutulup dosyanın Eskişehir Savcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

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"KISA ZAMANDA YAKALANARAK GEREKLİ CEZAYI ALMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZDİR"

Eskişehir Çocuk ve Hayvan Haklarını Savunma Derneği, konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Dernek yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Canı kasıtlı olarak öldürmeye çalışan bu şahıs günlerdir elini kolunu sallayarak dolaşmaktadır. Kısa zamanda yakalanarak gerekli cezayı alması en büyük temennimizdir. Olayın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

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Kırıkları olduğu bilgisi edinilen talihsiz köpeğin barınaktaki tedavisi devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Otomobil köpek
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