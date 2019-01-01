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Yolda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana gelen çığ nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı

Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana gelen çığ nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişiyi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Bolu İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, yeni yıl tatili için Yedigöller Milli Parkı'na gelen İsmail İ, Erkan Ş, Suat E. ve Aybüke Y, gecenin ilerleyen saatlerinde Bolu kent merkezine dönmek istedi.

Yolda çığ nedeniyle ilerleyemeyen 4 kişi, jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine İl AFAD Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, yolda mahsur kalan 4 kişiyi Yedigöller Milli Parkı'na 5 kilometre uzaklıkta buldu.

Kurtarılan tatilciler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kent merkezine getirildi.

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Bolu çığ mahsur kalma Yedigöller Milli Parkı

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