MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yolda mahsur kalan dünyaca ünlü şarkıcı Inna Çorlu'yla Çorum'u karıştırdı

Yolda mahsur kalan dünyaca ünlü şarkıcı Inna Çorlu'yla Çorum'u karıştırdı

25.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni şarkısı ‘Up’ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya inmek zorunda kaldı.

Yolda mahsur kalan dünyaca ünlü şarkıcı Inna Çorlu'yla Çorum'u karıştırdı

Yeni şarkısı "Up"’ın promosyon çalışmaları için Romanya'dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna'nın uçağı, İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya inmek zorunda kaldı. Yolların kapanması nedeniyle Çorlu’da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı.

AW527415_02

İstanbul’da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul'da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye'de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.
AW527415_04

Ayrıca Ina’nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması dikkatlerden kaçmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Ceketin önünü açtı! İddialı tercihCeketin önünü açtı! İddialı tercih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

İğrenç görüntüler! Her şeyi çocukların gözü önünde yapıp...

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Son dakika... Altın fiyatlarında çok konuşulacak iddia! İkinci çöküş geliyor...

Tarihte böylesi yok! Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Tarihte böylesi yok! Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.