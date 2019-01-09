HABER

Yolda mahsur kalanları Valilik misafir etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:16 | Son Güncelleme

Bitlis-Güroymak kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle gece mahsur kalanlar Valilik ve Belediye tarafından ağırlandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te-Güroymak kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle gece mahsur kalan, Valilik ile Belediye tarafından misafir edilenler kentten ayrıldı.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Güroymak kara yolunda araçlarıyla gece ilerleyemeyenler, Valilik ve Bitlis Belediyesince otel, öğretmenevi, polisevi ve konukevine yerleştirildi. Bütün ihtiyaçları karşılanan yolcular, kar ve tipinin hafiflemesi ve yolun açılmasının ardından seyahatlerine devam etti.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, AA muhabirine, gece mahsur kalan yaklaşık 120 kişinin kentte misafir edildiğini belirterek "Sabah yol açıldıktan sonra misafirlerimizi sağlıklı şekilde yolcu ettik. Yoğun tipi ve kara rağmen hizmetlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz." dedi.

Otobüs şoförü Mahmut Çelenk ise Kahramanmaraş'tan Van'a gitmeye çalıştığını ancak yolun kapanması nedeniyle ilerleyemediklerini anlatarak şunları söyledi:

"Sağ olsun Valilik ve Bitlis Belediyesi bize yardımcı oldu. Yolcularımızı alıp otel, öğretmenevi ve polisevine yerleştirdiler. Akşam yemeğimizi, sabah kahvaltımızı verdiler. Yol açıldığı için tekrar harekat ediyoruz. Bu güzel yürekli insanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim."

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Doğu Anadolu'da kışDoğu Anadolu'da kış
Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis kar mahsur tipi yolcu

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkonsolosluğu'nda hareketlilik... Polis geniş güvenlik önlemi aldı!

ABD Konsolosluğu'nda hareketli anlar

Özgür Özel'den flaş yerel seçim iddiası: Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

Akfa Holding soruşturması! Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

İki odalı yayla evindeki zorlu yaşam mücadelesi

İki odalı yayla evindeki korku dolu yaşam!

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.