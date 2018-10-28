Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Otoyolda ilerleyen aracın içinde olanları görenler, kelimenin tam anlamıyla şok yaşadı. Mavi renkli otomobilin içinde bir çift vardı. Ve araç seyir halindeyken cinsel ilişki yaşıyorlardı

SOSYAL MEDYADA BİR ANDA YAYILDI

Bu görüntüler İspanya'nın başkenti Madrid'de çekildi. Kaydın sosyal medyada yayılmasıyla, polis harekete geçti.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Araçtakilerin kimliklerinin belirlenmesi yaklaşık bir buçuk ay sürdü.

İKİ YIL MEN CEZASI

İsmi açıklanmayan erkek sürücü trafikten iki yıl men edilme riskiyle karşı karşıya.



