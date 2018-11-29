Yolda yürürken bir anda üzerine devrildi

Olay, akşam saatlerinde Gebze Kent Meydanı'nda meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gebze-Darıca metrosunun, kent meydanda yapılan tanıtım ofisinin inşaatının etrafı ahşap panellerle kapatılırken, yine ahşap panel ile yapılan sürgülü kapı yoldan geçen Hanife Gocuk'un üzerine devrildi.