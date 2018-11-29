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Yolda yürürken bir anda üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2018 07:44 | Son Güncelleme

Kocaeli Gebze'de yolda yürüyen 20 yaşındaki Hanife Gocuk'un üzerine ahşap sürgülü kapı devrildi. Çevredekiler tarafından kapının altından kaldırılan talihsiz genç kız hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze-Darıca metrosunun tanıtım ofisinin etrafındaki ahşap sürgülü kapı, yoldan geçen 20 yaşındaki Hanife Gocuk'un üzerine devrildi.

Yolda yürürken bir anda üzerine devrildi

Çevredekiler tarafından kapının altından çıkarılan Gocuk, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Gebze Kent Meydanı'nda meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Gebze-Darıca metrosunun, kent meydanda yapılan tanıtım ofisinin inşaatının etrafı ahşap panellerle kapatılırken, yine ahşap panel ile yapılan sürgülü kapı yoldan geçen Hanife Gocuk'un üzerine devrildi.
Çevredekiler hemen yardıma koşarak baygınlık geçiren Hanife Gocuk'u kapının altından çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hanife Gocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı.
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Anahtar Kelimeler:
Gebze-Darıca sürgülü kapı

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