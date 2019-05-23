Yolda yürürken düşerek boynu kırılan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ordu’da yolda yürürken düşerek boynu kırılan yaşlı adam, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Ordu’nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi’nde 12 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada aşçı olarak çalışan ve iş çıkışı yaya olarak evine giden 3 çocuk babası Muammer Doğan (71), yolda yürürken aniden düşünce boynu kırıldı. Doğan, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak, ilk müdahalesinin ardından Samsun’da özel bir hastaneye sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Muammer Doğan’ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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