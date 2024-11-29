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Yolda yürürken gördüğü şey yüreğini ağza getirdi, panikledi hemen polisi aradı... Cinayet ihbarı cansız manken çıktı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.11.2024 10:31
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Kayseri'de kadın cinayeti ihbarı paniğe yol açtı! Polis ekipleri olay yerine gidince, kar altında bırakılmış bir cansız mankenle karşılaştı. İhbarı yapan kişi ise büyük şokla sinir krizi geçirdi.

Yolda yürürken gördüğü şey yüreğini ağza getirdi, panikledi hemen polisi aradı... Cinayet ihbarı cansız manken çıktı!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir kişi gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarda, apartman duvarında bir kadın cesedi gördüğünü belirtti.

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CANSIZ MANKEN ÇIKTI

İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri kadın cinayeti şüphesi ile hızla olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede, kadın sanılan kişinin kar altında kalmış ve elbise giydirilmiş bir cansız manken olduğu belirlendi.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbarı yapan kişi, durumu fark edince sinir krizi geçirdi ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Manken Kayseri Kadın
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