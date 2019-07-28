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Yolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de yolda yürüyen bir kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından atılan içi çöp dolu poşet düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın olayda yara almazken, sağlık görevlileri tedbir amacıyla kadının sağlık kontrolünü yaptı.

Yolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de yolda yürüyen bir kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından atılan içi çöp dolu poşet düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın olayda yara almazken, sağlık görevlileri tedbir amacıyla kadının sağlık kontrolünü yaptı.

Olay, Kurtuluş Caddesi üzerinde dün saat 17.00'de meydana geldi. İsimlerini vermek istemeyen karı-koca yolda yürürken kadının kafasına bir binanın 3'üncü katından içi çöp dolu poşeti düştü. Bir süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenilen kadın, içinde pet şişe ve karton kutu bulunan poşetin kafasına çarpmasının ardından kısa süreli fenalık geçirdi. Kadının eşinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri, herhangi bir yarası olmayan kadını tedbir amacıyla sağlık kontrolünden geçirdi. Olayın ardından dışarı çıkan poşetin sahibi olduğu belirtilen kadının ise, çöpü pencere kenarına koyduğunu, rüzgarla birlikte oradan düşmüş olabileceğini iddia ettiği öğrenildi.

Çöp poşeti düştüğü sırada kendisinin de yoldan geçtiğini söyleyen Seyfettin Dağkapı "Ablanın kafasını tuttuğunu falan gördüm. Sonra biz yukarıya baktık. Herkes ablanın kafasına yukarıdan poşetin düştüğünü söyledi. Sonra yukarıya baktık camdan nereden atıldığı tespit edildi. Polis ve sağlıkçı arkadaşlar geldi. Çöp de orada duruyor zaten. Kadın daha önce de beyin ameliyatı falan olmuş, bir hafta öncesinde. Kaçıncı üzyıldayız hala daha aşağıya çöp poşeti atılıyor, daha ne diyeyim" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Yolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştüYolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştüYolda yürürken kafasına çöp dolu poşet düştü

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