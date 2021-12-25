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  4. Yolda yürürken kendini bir anda çukurun içinde buldu! Sonu oluyordu

Yolda yürürken kendini bir anda çukurun içinde buldu! Sonu oluyordu

25.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaldırım çalışması yapılan yol kenarında yürüyen vatandaş, rögar kapağına bastığı esnada kendini çukurun içinde buldu. Panik yaşatan anlar güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşın bir anlık refleksle bulunduğu yerden arkadaşının yardımıyla çıktığı görüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi’ne bağlanan bir sokakta meydana gelen olayda, kaldırım çalışması yapılan yolda yürüyen vatandaş, rögar kapağına basarak çukurun içine düştü. Bir anlık refleksle ellerini açarak çukura tamamen düşmekten kurtulan vatandaşı, yanındaki arkadaşının yardımıyla bulunduğu yerden çıktı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Panik yaşatan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışma yapılan bölgede yürüyen iki kişiden birinin rögar kapağının üzerine basarak içeriye düşmesi ve arkadaşı yardımı ile bulunduğu yerden çıkması yer aldı.

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(İHA)

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