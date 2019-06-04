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Yolda yürürken sırtından bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 08:56 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen tanımadığı bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.Edinilen bilgiye göre, olay Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak’ta meydana geldi.

Yolda yürürken sırtından bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen tanımadığı bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Burhaniye Mahallesi Ali Çilek Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Necati V. ile tanımadığı bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Yoluna devam eden Necati V.’nin arkasından gelen kimliği belirsiz kişi, Ali Çilek Sokak üzerinde tekrar sataştı. Bunun üzerine yaşanan kavgada, Necati V. sırtına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Mahalle sakinleri tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necati V. buradan da Bursa Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Polis olaydan sonra kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı.

Yolda yürürken sırtından bıçaklandı

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