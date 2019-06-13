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Yolda yürürken tabancayla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, evine doğru yürüyen Ali Çelik (29), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

Yolda yürürken tabancayla vuruldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, evine doğru yürüyen Ali Çelik (29), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomobilden ateş açılması sonucu ağır yaralandı.
Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Ali Çelik'e, plakası öğrenilmeyen otomobilden tabancayla ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak yere yığılan Çelik'i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalede bulunduktan sonra Çelik'i ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavisine başlanılan Çelik’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri otomobille kaçan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

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