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Yolda yürürken tarihi madeni para buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 22:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesi yaşayan Rıdvan Karataş (30), yolda yürüdüğü sırada, üzerinde 'Nikaia' yazısı ve kadın figürü bulunan tarihi madeni para buldu.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesi yaşayan Rıdvan Karataş (30), yolda yürüdüğü sırada, üzerinde 'Nikaia' yazısı ve kadın figürü bulunan tarihi madeni para buldu. Madeni para, incelenmek üzere İznik Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İznik'te yaşayan Rıdvan Karataş, tarihi Roma antik tiyatrosu önünden geçtiği sırada, yerde duran parlak cismi fark etti. Yerden cismi alan Karataş, üzerinde 'Nikaia' yazısı ve kadın figüru bulunan cismin, madeni para olduğunu düşünürek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri, milattan önce 400'lü yıllara ait olduğu tahmin edilen madeni parayı, incelemek üzere İznik Müzesi'ne götürdü. Madeni para, burada arkeologlar tarafından incelenerek, hangi döneme ait olduğu tespit edilecek.

Karataş, ''Roma tiyatrosu önünde yürüdüğüm esnada, yerde duran parlak cismi fark ettim. Elime aldığımda, madeni para olduğunu anladığım şey ikiye ayrıldı. Çevremdekilere gösterdiğimde çok şaşırdılar. Üzerine kraliçe Nikaia'nın resmi işlenmiş ve adı yazıyor. Parayı, müze müdürlüğü yetkililerine teslim ettik'' dedi.

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