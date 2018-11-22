Yolda yürürken uçarak kendilerine doğru gelen otomobilden kız arkadaşını kurtardı

Güvenlik kamerası kaydına yansıyan feci kaza ve kaza anında yaşanan kurtuluşun görüntüsü izleyenleri hayrete düşürdü. Bir çift yolda yürürken karşı yönden uçarak kendilerine doğru gelen otomobilin yaşattığı korku dolu anlar görüntülendi.

Görüntülerde, bir otomobil uçarak kendilerine doğru gelirken, adamın bir anlık hamlesi hem kendisini hem de kız arkadaşının kazadan santimetrelerle kurtulmasını sağlıyor. Kız arkadaşını anlık bir refleksle yakalayıp yol kenarına çeken adam büyük bir facianın önüne geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan olayda sürücünün durumu hakkında bir detay bulunmazken, adamın bu hareketi çok konuşulan konulardan biri oldu.

