Yolda yürürken yaban domuzu saldırdı

Japonya'da bir adam yolda yürürken aniden ortaya çıkan yaban domuzunun saldırısına uğradı. Adam yürüdüğü sırada yaban domuzu saldırısı sonrası neye uğradığını şaşırdı.
Görüntülerde nereden geldiği bilinmeyen bir yaban domuzu, yolda yürüyen adama ve adamın çantasına saldırıyor. O sırada oradan geçen araçlar korna çalarak domuzu kaçırmaya çalışıyor.
Söz konusu görüntü, daha önceden o bölgede dolaşan domuzu fark eden biri tarafından amatör kameraya kaydediliyor. İşte o ilginç anlar.
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