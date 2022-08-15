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Yolda yürürken yer altından gelen sesleri dunca ekiplere haber verdi! Gördükleri manzarayla şoke oldular

15.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yer altından gelen garip sesler ekipleri harekete geçirdi. Yolda derin çukur açarak kanalizasyon hattındaki betonu kıran ekipler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Sıkıştığı yerde bitkin düşen köpek, ekiplerin müdahalesiyle kurtuldu.

Yolda yürürken yer altından gelen sesleri dunca ekiplere haber verdi! Gördükleri manzarayla şoke oldular

Denizli'de yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

KORKUNÇ MANZRA KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR

Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu. Kanalizasyon hattındaki beton boruda seslerin yoğunlaştığını gören ekipler, betonu kırdığında korkunç manzarayla karşılaştı.

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KÖPEK, ÖLMEK ÜZEREYKEN KURTARILDI

Bir köpeğin beton borunun içinde sıkıştığını ve neredeyse ölmek üzere olduğunu gören ekipler, hızlıca bitkin haldeki hayvana müdahale etti. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, korkuyla kendisini dışarıya attı.

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İtfaiye görevlileri tarafından karnı doyurulan ve korktuğu görülen köpek, daha sonra yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar duyarlı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

(İHA)

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Denizli köpek
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