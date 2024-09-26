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  4. Yolda yürüyen anneyle kızını birbirinden ayırmıştı! Eski muhtar hakkında yeni karar: Tahliye edildi

Yolda yürüyen anneyle kızını birbirinden ayırmıştı! Eski muhtar hakkında yeni karar: Tahliye edildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
26.09.2024 16:30
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Bursa'da yolda kızıyla birlikte yürüyen kadın yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayda tutuklanan eski muhtar, kadının ölümüne sebep olduğu için 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti. Mahkemenin kararı istinafa taşınırken, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi Özkan'ın kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

Yolda yürüyen anneyle kızını birbirinden ayırmıştı! Eski muhtar hakkında yeni karar: Tahliye edildi

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucu "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Özkan (63) için verilen karar, avukatı tarafından Bölge Adliye Mahkemesine (istinaf) taşındı.

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İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Daire, Özkan'ın kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak tahliyesini kararlaştırdı.

OLAYI ÖZEL EKİP AYDINLATMIŞTI

Zekiye Demir (47), Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Erguvan Sokağı'nda 22 Nisan 2023'te, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 8 yaşındaki kızıyla yürürken yorgun mermiyle omzundan yaralanmıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan kadın, 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurulmuştu. Demir'in vurulduğu sokaktan başlayarak çevrede araştırmayı derinleştiren ekipler, 480 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemişti. Araştırmalarda, Demir'in vurulduğu saatte, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Menekşe Sokağı'nda gelin alma merasiminde tabancayla havaya ateş edildiği belirlenmişti.

Demir'in vücuduna isabet eden mermi çekirdeğiyle silahında yapılan kriminal eşleşmelerin ardından İstanbul'da gözaltına alınan Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahalle Muhtarı Ali Özkan tutuklanmıştı.

Hakkında dava açılan Özkan, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu 15 Kasım 2023'teki duruşmada "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA-İHA

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cinayet Bursa
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