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Yolda yürüyen genç kıza yumruk atmış, görüntüler dehşete düşürmüştü! Savunması pes dedirtti: Eski kız arkadaşıma benzettim

20.01.2025 14:28
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Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen hiç tanımadığı bir kadına hiçbir sebep yokken yumruk atan saldırganın görüntüleri Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Görüntülerdeki saldırgan Y.E.Y. gözaltına alınarak tutuklandı. Genç kızın elmacık kemiğini kıran saldırganın ifadesi ise 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.

Yolda yürüyen genç kıza yumruk atmış, görüntüler dehşete düşürmüştü! Savunması pes dedirtti: Eski kız arkadaşıma benzettim

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaldırımda yürüyen N.N.A, karşıdan gelen Y.E.Y'nin bir anda yumruklu saldırısına uğradı. İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Y.E.Y'nin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi.

Tekrar gözaltına alınan zanlı, yeniden sevk edildiği hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞINA BENZETMİŞ

Saldırgan Y.E.Y.’nin ifadesinde, genç kızı eski kız arkadaşına benzettiğini, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdığını ve olay nedeniyle pişmanlık duyduğunu söylediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Kartalkaya Bulvarı'nda 16 Ocak’ta kaldırımda yürüyen N.N.A, Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğramış, saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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"SAĞ GÖZÜME PERDE İNDİ, SOL GÖZÜMDEN KANLAR AKTI"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan genç kız, "Pazarcık ilçesinde yaşıyorum. Hafta içi her gün aynı saatte aynı yolu kullanarak iş yerine doğru yürüyordum. Tarih 16 Ocak Perşembeydi. İş yerime çok az bir mesafe kalmıştı. Karşımdan gelen bir şahsın saldırısına uğradım. Sol gözüme vurarak bir anlık yere düştüm toparlanamadım. Sağ gözüme perde indi, sol gözümden kanlar aktı. Yardım edin çığlığını attıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim tarafından hastaneye götürüldüğümü ve kimler tarafından yardım edildiğini hatırlamıyorum" dedi.

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"TEDAVİM HALA DEVAM EDİYOR"

Saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu ifade eden Akdere, "Hastanede gözetim altındayken, düştüğümden dolayı kafamın arka tarafındaki darbeleri, sol gözümün, kaşım ve gözüm arasındaki açıklığın dikişle kapatıldığını, sol gözümün arka tarafındaki elmacık kemiğinin çatladığını ve sol gözümün içinin kanla toplandığını, kandan dolayı her yeri bulanık gördüğümü öğrendim ve görme durumum yüzde kaç olduğunu şu anlık bilmiyorum. Tedavim hala devam ediyor" diye konuştu.

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(AA-İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş yumruk
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