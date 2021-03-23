HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolda yürüyen kadın dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi

Yolda yürüyen kadın dehşeti yaşadı! Metrelerce yerde sürüklendi

23.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şişli'de cadde üzerinde yürüyen İranlı bir ailenin yanına otomobille yaklaşan kapkaççılar, kadının çantasını çalmak istedi. Ancak durumun farkına vararak çantasını bırakmayan kadın, eşi ve çocuğu otomobil tarafından metrelerce sürüklendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken şüphelilerden biri, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 11.20 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Papa Ron Calli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre. sokakta yürüyen İranlı bir ailenin yanına yaklaşan otomobilden inen bir kişi kadının çantasını çalarak otomobile binmek istedi. Ancak otomobille çantasını almak isteyen zanlının arasında kalan kadın metrelerce sürüklendi. O esnada kadının çocuğu ile eşi de otomobile kapısı açık olan otomobille birlikte sürüklendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Ayrıca kaçan şahıslar Papa Ron Ralli Sokak ile Üftade Sokak kesişimine gelindiğinde ise bölgede bulunan polis aracı ile karşılaşan şüpheliler hızla olay yerinden kaçmak istedi. Sokak boyunca bir çok otomobile çarpan şüpheliler Elmadağ Caddesi'nde aracı terk ederek yaya olarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobilde bulunan 3 kişiden biri olan Seçkin A., Dolapdere Caddesi üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

SERBEST BIRAKILDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, otomobilde bulunanların G.S, Z.K. ve E.A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan Seçkin A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Endişelendiren tablo! Yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 66'yı geçti

Endişelendiren tablo! Yoğun bakım doluluğu yüzde 66'yı geçti

Yolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdı

Yolda yürürken buldular! Gizemli taş merak uyandırdı

Berat kandili ne zaman? Berat kandili hangi gün?

Berat kandili cumartesiye denk geliyor

Rahat tavrı 'pes' dedirtti! Alacaklarını tamamlayana kadar devam etmiş

Yaptığı 'pes' dedirtti! Listesini bitirene kadar devam etmiş

Anneler günü ne zaman? Anneler günü bu yıl hangi gün?

Anneler günü ne zaman? Anneler günü bu yıl hangi gün?

Bilim insanlarından sevindiren açıklama! 'Yazı rahat geçireceğiz'

Uzmanlardan sevindiren açıklama! 'Yazı rahat geçireceğiz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.