HABER

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

Trabzon'da yolda yürüyen U.K. adlı genç kızın yanağından makas aldığı gerekçesiyle 'cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 8 ay hapis cezası alan, ancak hükmün açıklanması geri bırakılan M.D., 'hakaret, yaralama ve tehdit’ suçlarından yargılandığı davada 1 yıl 5 ay hapse mahkum oldu. Hükmün ertelenmesinin dolmasına 2 ay kala ceza alan M.D., cezası onanırsa, 3 yıl 1 ay hapis yatacak.

Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Erdoğdu Mahallesi’nde 10 Temmuz 2012’de meydana gelen olayda, M.D., otomobille yanına yaklaştığı, yolda yürüyen U.K.'nin yanağından makas aldı. Bunun üzerine U.K., şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.D., sorgusunun ardından serbest kaldı, hakkında ‘Cinsel saldırı’ suçlamasıyla Trabzon Asliye Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemede kötü niyetinin olmadığını savunan ve yanlış anlaşıldığını ifade eden M.D., 2013 Ekim ayında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığını iyi hali nedeniyle cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Hapis yatmaktan kurtulan M.D., bu kez, kavga ettiği ev arkadaşıyla mahkemelik oldu. Mahkeme, kavgada arkadaşının çenesi kırdığı ileri sürülen ve hakkında ‘Hakaret, yaralama ve tehdit’ iddiasıyla dava açılan M.D.’ye, 1 yıl 5 ay hapis ve bin 500 lira para cezası verdi.

Cezanın onanması durumunda M.D., hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı 'Cinsel saldırı' suçundan aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasını da çekecek. DHA

PARTNEREvde klima yapma yöntemi...Evde klima yapma yöntemi...
Kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyorKurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor
Artvin'de 2 milyon liralık modern hayvan pazarıArtvin'de 2 milyon liralık modern hayvan pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın istismar

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

Beşiktaş'ta Enzo Roco yedeğe çekiliyor

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Genç kız alkol aldı! Sonrası çok korkunç

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Batuhan'ın cansız bedeni bulundu!

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Berbat bir politikacıya dönüştünüz

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Kadınların kavgasına erkekler de karıştı! Kafasında şişe kırdılar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den 'Gökten turist yağıyor' paylaşımı

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.