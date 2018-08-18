Yolda yürüyen kadına bunu yaptı! Hapis yatacak

Erdoğdu Mahallesi’nde 10 Temmuz 2012’de meydana gelen olayda, M.D., otomobille yanına yaklaştığı, yolda yürüyen U.K.'nin yanağından makas aldı. Bunun üzerine U.K., şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.D., sorgusunun ardından serbest kaldı, hakkında ‘Cinsel saldırı’ suçlamasıyla Trabzon Asliye Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemede kötü niyetinin olmadığını savunan ve yanlış anlaşıldığını ifade eden M.D., 2013 Ekim ayında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığını iyi hali nedeniyle cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Hapis yatmaktan kurtulan M.D., bu kez, kavga ettiği ev arkadaşıyla mahkemelik oldu. Mahkeme, kavgada arkadaşının çenesi kırdığı ileri sürülen ve hakkında ‘Hakaret, yaralama ve tehdit’ iddiasıyla dava açılan M.D.’ye, 1 yıl 5 ay hapis ve bin 500 lira para cezası verdi.

Cezanın onanması durumunda M.D., hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı 'Cinsel saldırı' suçundan aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezasını da çekecek. DHA

