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  4. Yolda yürüyen kadını hedef aldı! Sokak ortasında kabusu yaşattı

Yolda yürüyen kadını hedef aldı! Sokak ortasında kabusu yaşattı

21.04.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yolda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çalan hırsız, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kapkaççı, kayıtların incelenmesi sonucu kimliğinin tespit edilmesinin ardından yakalanarak tutuklandı.

Olay, 18 Nisan'da, Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Polisi arayan kadın, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak, kaçtığını belirtip, şikayetçi oldu. Kadının ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

ARBEDE YAŞANDI

Görüntülerde, yolda yürüyen kadının elindeki telefonun, peşinden gelen kişi tarafından çalındığı ve ikili arasında kısa süreli arbede yaşandığı görüldü. Yapılan kimlik tespitini ardından şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

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Gaziantep

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