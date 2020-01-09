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  4. Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sokakta yürüyen bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.U. (25), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

Olay, geçen salı günü saat 08.00 sıralarında, Hoca Bedrettin Mahallesi Hamam Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen bir kadın, elle taciz edildiğini belirterek, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, sokak ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

TUTUKLANDI

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin H.U. olduğunu tespit etti. H.U., dün Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdüğü sırada yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyete götürülen H.U., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Milas taciz

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